Le Planxot, Bouclier de Brennus, appelé affectueusement ainsi par les catalans les restaurants de Perpignan

Espérant le revoir rapidement sur nos pistes. Un grand merci à l'équipe et aux dirigeants de l'USAP pour avoir permis à ce symbole d'être parmi nous aux Angles pendants une journée et à toutes les personnes qui ont permis la réussite de sa venue sur les Angles.brennus 2.JPG

Il y a des évènements qui marquent dans la vie d'une station de ski tels les inaugurations de télécabines, et d'autres infrastructures mais également la visite de telle ou telle personnalité ou symbole. C'est ce dernier élément qui marquera sans nulles doutes la saison 2009/2010 angloise.C'est au milieu de la neige et du peuple que le Planxot a reçu les honneurs qui lui étaient du. Dommage que le ciel couvert n'ai laissé place au beau ciel bleu capcinois. Le soir, les moniteurs de l'Ecole de Ski Français encadraient le bouclier lors de la présentation au public avant la descente aux flambeaux au son de la traditionnelle Estaca de Lluis Llac et bien sûr la chanson nord catalane du Planxot de Gérard Jacquet. Puis, ces mêmes moniteurs lui permettaient de dévaler le bas de station précédé de quelques 70 moniteurs et plus de 150 enfants. Le spectacle était des plus grandioses, le tout couronné d'un magnifique feu d'artifice et clôturé par la traditionnelle « xocolatada » et vin chaud. Se fût un magnifique moment de pur plaisir qui fut donc offert au très nombreux public tout au long de la journée, lui permettant ainsi d'approcher le Planxot si apprécié chez nous. Parisiens et Toulouseins présents ne nous en non pas voulu mais il est ici, grâce à l'USAP et gageons qu'il le restera encore longtemps.